Родная. Сезон 1. Серия 1
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Родная
1-й сезон
1-я серия
2025, Родная. Сезон 1. Серия 1
Мелодрамы18+

Контент станет доступным 29.04.2025

Родная (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Анна и Сергей Кононовы внезапно узнают, что семь лет воспитывают чужого ребенка... Несколько лет назад, когда Аня была вынуждена прибегнуть к процедуре ЭКО, врачи перепутали эмбрионы двух женщин с похожими фамилиями. Супруги решают встретиться с семьей их родной дочери.

Они договариваются, что дети ничего не должны узнать и останутся с теми родителями, которые их растили. Но Анна не может отпустить ситуацию. Она хочет больше знать о своей дочери. Против их общения выступает властный бизнесмен и отец девочки Федор. Вскоре его бросает жена, а он решает отомстить Анне, считая, что она разрушила его семью…

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрамы

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