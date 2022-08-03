Робокар Поли: Уроки безопасности с Эмбер. Серия 3
Робокар Поли: Уроки безопасности с Эмбер
1-й сезон
3-я серия

Робокар Поли: Уроки безопасности с Эмбер (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.62018, Robocar Poli: Daily Safety
Мультсериалы0+
Питер, которому всегда скучно, сколько бы он ни играл, бродит по городу с Джонни и Чарльзом в поисках увлекательных приключений. Однако любопытным друзьям грозит опасность несчастного случая, они могут заблудиться, пострадать или заболеть у себя дома, на площадке, на улице или в лесу. Иногда они оказываются в большой опасности, потому что не знают, что нужно делать в случае сильного снегопада или тайфуна. Отважная скорая помощь «Эмбер» каждый раз спешит им на помощь! Дети научатся действовать в чрезвычайных ситуациях и освоят меры по технике безопасности.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

8.3 КиноПоиск