Робокар Поли: Уроки безопасности с Эмбер (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Питер, которому всегда скучно, сколько бы он ни играл, бродит по городу с Джонни и Чарльзом в поисках увлекательных приключений. Однако любопытным друзьям грозит опасность несчастного случая, они могут заблудиться, пострадать или заболеть у себя дома, на площадке, на улице или в лесу. Иногда они оказываются в большой опасности, потому что не знают, что нужно делать в случае сильного снегопада или тайфуна. Отважная скорая помощь «Эмбер» каждый раз спешит им на помощь! Дети научатся действовать в чрезвычайных ситуациях и освоят меры по технике безопасности.

