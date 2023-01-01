Робокар Поли: Уроки безопасности с Эмбер
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Детям
Робокар Поли: Уроки безопасности с Эмбер

Робокар Поли: Уроки безопасности с Эмбер (мультсериал, 2018) смотреть онлайн

8.62018, Robocar Poli: Daily Safety 1 сезон
Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Питер, которому всегда скучно, сколько бы он ни играл, бродит по городу с Джонни и Чарльзом в поисках увлекательных приключений. Однако любопытным друзьям грозит опасность несчастного случая, они могут заблудиться, пострадать или заболеть у себя дома, на площадке, на улице или в лесу. Иногда они оказываются в большой опасности, потому что не знают, что нужно делать в случае сильного снегопада или тайфуна. Отважная скорая помощь «Эмбер» каждый раз спешит им на помощь! Дети научатся действовать в чрезвычайных ситуациях и освоят меры по технике безопасности.

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