Робин Гуд: Проказник из Шервуда (мультсериал, 2019) сезон 3 серия 25 смотреть онлайн

Анимационный сериал о легендарных героях Шервудского леса — Робине Гуде и его верных товарищах, которые еще совсем юны, но регулярно ввязываются в приключения. Подросток Робин вместе с друзьями пытается восстановить справедливость в родном городе, который терроризируют бандиты и собственный правитель — молодой принц Джон. В этом им помогают волшебница Марион и ее подруга Скарлетт, живущие при дворе. Разбойника Робина и его банду ищут стражники, он постоянно переходит дорогу настоящим преступникам, но простые люди знают, что подлинная цель юноши — защищать бедных от злодеев и мошенников. В какой бы передряге ни оказался Робин, его природная смекалка и искренняя доброта помогут ему избежать опасности и остаться победителем.

