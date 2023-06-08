Робин Гуд: Проказник из Шервуда. Сезон 1. Серия 15
Wink
Детям
Робин Гуд: Проказник из Шервуда
1-й сезон
15-я серия

Робин Гуд: Проказник из Шервуда (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

8.82014, Robin Hood: Mischief in Sherwood
Мультсериалы, Приключения0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Анимационный сериал о легендарных героях Шервудского леса — Робине Гуде и его верных товарищах, которые еще совсем юны, но регулярно ввязываются в приключения. Подросток Робин вместе с друзьями пытается восстановить справедливость в родном городе, который терроризируют бандиты и собственный правитель — молодой принц Джон. В этом им помогают волшебница Марион и ее подруга Скарлетт, живущие при дворе. Разбойника Робина и его банду ищут стражники, он постоянно переходит дорогу настоящим преступникам, но простые люди знают, что подлинная цель юноши — защищать бедных от злодеев и мошенников. В какой бы передряге ни оказался Робин, его природная смекалка и искренняя доброта помогут ему избежать опасности и остаться победителем.

Страна
Франция, Германия, Индия
Жанр
Семейный, Приключения, Мультсериалы
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Робин Гуд: Проказник из Шервуда»