Рисуя с Джоном. Сезон 2. Серия 3
Wink
Сериалы
Рисуя с Джоном
2-й сезон
3-я серия
8.22022, Painting with John
Комедии, Документальные18+
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Рисуя с Джоном (сериал, 2022) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Документальный проект Джона Лури — культового художника, музыканта и актера. В 2006 году из его картины «Bear Surprise» родился знаменитый мем «Превед, медвед!». Сам Лури последние 20 лет провел дома: он страдает болезнью Лайма, кроме того, долгое время его одолевал сумасшедший фанат. Этот сериал он задумывал как «образовательный», однако проект вышел из-под контроля — в лучшем смысле.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Документальные

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb