Рисуя с Джоном (сериал, 2022) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Документальный проект Джона Лури — культового художника, музыканта и актера. В 2006 году из его картины «Bear Surprise» родился знаменитый мем «Превед, медвед!». Сам Лури последние 20 лет провел дома: он страдает болезнью Лайма, кроме того, долгое время его одолевал сумасшедший фанат. Этот сериал он задумывал как «образовательный», однако проект вышел из-под контроля — в лучшем смысле.

