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Рейк
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Рейк (сериал, 2013) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2013, Rake 1.9
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Бен наследует юридическую фирму отца и нанимает Кигана, которому сразу же достается важное дело. После бурной ночи и без должной подготовки Киган проводит перекрестный допрос главного свидетеля и с легкостью выигрывает процесс. Однако партнеры не спешат поздравлять его.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рейк»