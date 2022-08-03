Бен наследует юридическую фирму отца и нанимает Кигана, которому сразу же достается важное дело. После бурной ночи и без должной подготовки Киган проводит перекрестный допрос главного свидетеля и с легкостью выигрывает процесс. Однако партнеры не спешат поздравлять его.

