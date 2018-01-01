WinkСериалыРешала (2018)12-й сезон15-я серия
8.92018, Решала (2018). Сезон 12. Серия 15
Криминал, Документальный16+
Решала (2018) (сериал, 2018) сезон 12 серия 15 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Брутальный борец за справедливость защищает граждан от злоумышленников. Каждый выпуск – это реальная история разоблачения коварных махинаторов, жертвы которых обращаются за помощью к ведущему шоу Владу Чижову.
Сериал Решала (2018) 12 сезон 15 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.