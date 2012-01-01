Река (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Известный телеведущий Эммет Коул пропал где-то в районе Амазонки. Его жена Тесс и сын Линкольн спустя шесть месяцев после исчезновения главы семейства отправляются в поисковую экспедицию. Но по дороге они сталкиваются со странными и пугающими явлениями, не поддающимися логическому объяснению.



