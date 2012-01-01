Река (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2012, The River
Ужасы, Мистика18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Известный телеведущий Эммет Коул пропал где-то в районе Амазонки. Его жена Тесс и сын Линкольн спустя шесть месяцев после исчезновения главы семейства отправляются в поисковую экспедицию. Но по дороге они сталкиваются со странными и пугающими явлениями, не поддающимися логическому объяснению.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Жауме
Кольет-Серра
- КФРежиссёр
Кеннет
Финк
- Режиссёр
Гэри
Фледер
- Актёр
Брюс
Гринвуд
- ДААктёр
Джо
Андерсон
- ЛХАктриса
Лесли
Хоуп
- ЭМАктриса
Элоиза
Мамфорд
- ПБАктёр
Пол
Блекторн
- Актёр
Томас
Кречман
- ДСАктёр
Даниэль
Сакапа
- Актёр
Шон
Паркес
- ПГАктриса
Паулина
Гайтан
- СМАктёр
Скотт
Майкл Фостер
- ГМСценарист
Глен
Морган
- ОПСценарист
Орен
Пели
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ЗЭПродюсер
Зак
Эстрин
- КМХудожница
Кэтрин
Моррисон
- ССХудожник
Стивен
Сторер
- АКМонтажёр
Алан
Коуди
- ДРОператор
Джон
Р. Леонетти
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл