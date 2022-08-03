Wink
Сериалы
Река
1-й сезон

Река (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, The River 8 серий
Ужасы, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Известный телеведущий Эммет Коул пропал где-то в районе Амазонки. Его жена Тесс и сын Линкольн спустя шесть месяцев после исчезновения главы семейства отправляются в поисковую экспедицию. Но по дороге они сталкиваются со странными и пугающими явлениями, не поддающимися логическому объяснению.

Страна
США
Жанр
Мистика, Ужасы, Драма, Триллер

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Река»