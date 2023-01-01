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Река (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, The River 1 сезон
Ужасы, Мистические18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Известный телеведущий Эммет Коул пропал где-то в районе Амазонки. Его жена Тесс и сын Линкольн спустя шесть месяцев после исчезновения главы семейства отправляются в поисковую экспедицию. Но по дороге они сталкиваются со странными и пугающими явлениями, не поддающимися логическому объяснению.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Река»

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