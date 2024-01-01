Ся vs Гареев
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RCC Taekwon-do PRO
1-й сезон
Ся vs Гареев

RCC Taekwon-do PRO (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.22024, Ся vs Гареев
Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Один из самых зрелищных видов восточных единоборств врывается на Wink! Нас ждет 16 захватывающих поединков между мастерами спорта и спортсменами высочайшего класса. Две весовые категории, 32 спортсмена и невероятный градус конкуренции! И впервые в истории тхэквондо раздела МФТ это будут профессиональные бои.

Сериал Ся vs Гареев 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спортивный
Время
10 мин / 00:10

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