Эргашев vs Смирнов
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RCC Taekwon-do PRO
1-й сезон
Эргашев vs Смирнов

RCC Taekwon-do PRO (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.02024, Эргашев vs Смирнов
Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Один из самых зрелищных видов восточных единоборств врывается на Wink! Нас ждет 16 захватывающих поединков между мастерами спорта и спортсменами высочайшего класса. Две весовые категории, 32 спортсмена и невероятный градус конкуренции! И впервые в истории тхэквондо раздела МФТ это будут профессиональные бои.

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