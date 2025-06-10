Смотрите на Wink профессиональный турнир по тхэквондо RCC Taekwon-Do PRO 2! 16 лучших бойцов России и зарубежья в двух весовых категориях (до 70 кг и свыше 70 кг) сразятся за призы! Среди участников – чемпионы Европы, Азии и мира.

