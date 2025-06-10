Бастаногов vs Сенинец
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RCC Taekwon-do PRO 2
1-й сезон
Бастаногов vs Сенинец

RCC Taekwon-do PRO 2 (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.92025, Бастаногов vs Сенинец
Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Смотрите на Wink профессиональный турнир по тхэквондо RCC Taekwon-Do PRO 2! 16 лучших бойцов России и зарубежья в двух весовых категориях (до 70 кг и свыше 70 кг) сразятся за призы! Среди участников – чемпионы Европы, Азии и мира.

Жанр
Спортивный
Время
5 мин / 00:05

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