RCC Intro 37 (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Одна из лучших российских ММА-лиг продолжает радовать нас яркими турнирами! RCC Intro 37 возглавил яркий поединок Бориса Медведева и Александре Рибейро. Один из главных бойцов российского полусреднего веса, топ-3 рейтинга P4P в Евразии по версии Tapology, Медведев брал вынужденную паузу из-за травмы. Теперь он готов очень ярко вернуться в клетку! Против него выйдет опытный бразилец Рибейро, которому очень хочется прервать победную серию соперника.

В этом карде лучше не моргать: мы увидим Вальмира Галиева, автора самого быстрого нокаута в истории RCC, а также Александра Васильева, Самуила Шелеста, Чингиза Минязева и других мощных бойцов.

