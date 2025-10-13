WinkСериалыRCC Intro 371-й сезонГалиев vs Пратов
RCC Intro 37 (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
2025, Галиев vs Пратов
Спортивный18+
Сезоны и серии
- 18+8 мин
RCC Intro 37
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+27 мин
RCC Intro 37
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+17 мин
RCC Intro 37
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+25 мин
RCC Intro 37
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+11 мин
RCC Intro 37
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+25 мин
RCC Intro 37
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+17 мин
RCC Intro 37
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+26 мин
RCC Intro 37
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+26 мин
RCC Intro 37
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+15 мин
RCC Intro 37
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+19 мин
RCC Intro 37
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
О сериале
Одна из лучших российских ММА-лиг продолжает радовать нас яркими турнирами! RCC Intro 37 возглавил яркий поединок Бориса Медведева и Александре Рибейро. Один из главных бойцов российского полусреднего веса, топ-3 рейтинга P4P в Евразии по версии Tapology, Медведев брал вынужденную паузу из-за травмы. Теперь он готов очень ярко вернуться в клетку! Против него выйдет опытный бразилец Рибейро, которому очень хочется прервать победную серию соперника.
В этом карде лучше не моргать: мы увидим Вальмира Галиева, автора самого быстрого нокаута в истории RCC, а также Александра Васильева, Самуила Шелеста, Чингиза Минязева и других мощных бойцов.