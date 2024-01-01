RCC Intro 34 (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Описание - Мидаев против Подругина на RCC Intro 34: поединок экстра-класса на Wink! Вывеска, достойная номерного турнира RCC, а то и вовсе турнира UFC! Рахим Ронин Мидаев в Екатеринбурге сразится с Романом Подругиным. 2 бойца высочайшего уровня, 2 ярких финишера, 2 полные противоположности. Яркий и громкий Мидаев, который не боится микрофона после боя против ледяного спокойствия и железобетонной уверенности в своих действиях Подругина. Также мы увидим несколько ярких боев по кикбоксингу, в том числе в перчатках для ММА, которые не оставят равнодушными фанатов жестких единоборств!



Сериал Сычев vs Джентилини 1 сезон 8 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.