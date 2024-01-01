WinkСериалыRCC Intro 341-й сезонПетренко vs Баратов
RCC Intro 34 (сериал, 2024) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно
7.32024, Петренко vs Баратов
Спортивный, Спортивный18+
Сезоны и серии
- 18+25 мин
RCC Intro 34
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+24 мин
RCC Intro 34
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+25 мин
RCC Intro 34
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+19 мин
RCC Intro 34
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+22 мин
RCC Intro 34
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+19 мин
RCC Intro 34
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+26 мин
RCC Intro 34
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+11 мин
RCC Intro 34
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+14 мин
RCC Intro 34
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+10 мин
RCC Intro 34
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+26 мин
RCC Intro 34
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+36 мин
RCC Intro 34
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Описание - Мидаев против Подругина на RCC Intro 34: поединок экстра-класса на Wink! Вывеска, достойная номерного турнира RCC, а то и вовсе турнира UFC! Рахим Ронин Мидаев в Екатеринбурге сразится с Романом Подругиным. 2 бойца высочайшего уровня, 2 ярких финишера, 2 полные противоположности. Яркий и громкий Мидаев, который не боится микрофона после боя против ледяного спокойствия и железобетонной уверенности в своих действиях Подругина. Также мы увидим несколько ярких боев по кикбоксингу, в том числе в перчатках для ММА, которые не оставят равнодушными фанатов жестких единоборств!
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