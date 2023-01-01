Хамзин vs Годой
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RCC Intro 28
1-й сезон
Хамзин vs Годой

RCC Intro 28 (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

8.92023, Хамзин vs Годой
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Вас ждёт отличный вечер единоборств от RCC Intro 28. В главном бою вечера Батыр из Казахстана Асылжан Бакытжанулы провёл поединок против нокаутера Владимира Селиверстова.

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