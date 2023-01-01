RCC Intro 28 (сериал, 2023) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Бахытжанулы vs Селиверстов
Бахытжанулы vs Селиверстов

Вас ждёт отличный вечер единоборств от RCC Intro 28. В главном бою вечера Батыр из Казахстана Асылжан Бакытжанулы провёл поединок против нокаутера Владимира Селиверстова.

