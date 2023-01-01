Свищев vs Мидаев
Wink
Сериалы
RCC Intro 27
1-й сезон
Свищев vs Мидаев

RCC Intro 27 (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

7.72023, Свищев vs Мидаев
Смешанные единоборства, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Базовый боксер против отменного "смешанника": Вячеслав Свищев разделил клетку с Рахимом Мидаевым, который имеет за спиной 13 профессиональных поединков и лишь 1 поражение, которое случилось 4 года назад.

Сериал Свищев vs Мидаев 1 сезон 9 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг