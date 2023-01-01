Шардаков vs Сивеня
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RCC Intro 27
1-й сезон
Шардаков vs Сивеня

RCC Intro 27 (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

7.62023, Шардаков vs Сивеня
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Базовый боксер против отменного "смешанника": Вячеслав Свищев разделил клетку с Рахимом Мидаевым, который имеет за спиной 13 профессиональных поединков и лишь 1 поражение, которое случилось 4 года назад.

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Жанр
Спорт
Время
25 мин / 00:25

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