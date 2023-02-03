Сальникова vs Петрова
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RCC Intro 24
RCC Intro 24
Сальникова vs Петрова

RCC Intro 24 (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

7.82023, Сальникова vs Петрова
Спортивный, Спортивный18+

Сезоны и серии

RCC Intro 24

О сериале

Две легенды тайского бокса встретились по правилам смешанных единоборств. Хаял Джаниев и Тадеуш Ружичка провели трехраундовый бой в легком весе.

Жанр
Спортивный
Время
16 мин / 00:16

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