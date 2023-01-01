Джаниев vs Ружичка
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RCC Intro 24
RCC Intro 24
Джаниев vs Ружичка

RCC Intro 24 (сериал, 2023) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

7.72023, Джаниев vs Ружичка
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

RCC Intro 24

О сериале

Две легенды тайского бокса встретились по правилам смешанных единоборств. Хаял Джаниев и Тадеуш Ружичка провели трехраундовый бой в легком весе.

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Жанр
Спорт
Время
11 мин / 00:11

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