Смирнов vs Ветрила
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RCC HARD 3
1-й сезон
Смирнов vs Ветрила

RCC HARD 3 (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

8.42023, Смирнов vs Ветрила
Спортивный, Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Смотрите третий турнир одной из самых жестких организаций в России на голых кулаках — RCC Hard. В главном бою вечера сразились топовый кулачник, который недавно расправился с Вячеславом Дациком, Александр Север и «уральский пожарный», который умеет потушить любую проблему, Александр Деревянко из Екатеринбурга.

Жанр
Спортивный
Время
11 мин / 00:11

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