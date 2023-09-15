Смотрите третий турнир одной из самых жестких организаций в России на голых кулаках — RCC Hard. В главном бою вечера сразились топовый кулачник, который недавно расправился с Вячеславом Дациком, Александр Север и «уральский пожарный», который умеет потушить любую проблему, Александр Деревянко из Екатеринбурга.

