Медведев vs Шамсатов
Wink
Сериалы
RCC Hard 11
1-й сезон
Медведев vs Шамсатов

RCC Hard 11 (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

7.72024, Медведев vs Шамсатов
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Описание - Уральская лига жестких кулачных боев сделает Тюмень центром российских кулаков уже 9 ноября. Во главе турнира бой, о котором фанаты могли только мечтать: чемпион TOP DOG, Олег Фомич сразится с вернувшимся на высокий уровень Гаджи Автоматом. И это не единственный звездный бой в карде. Смотрите феноменальный вечер кулачки от RCC Hard 11!

Сериал Медведев vs Шамсатов 1 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг