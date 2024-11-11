Джиянов vs Баталов
Wink
Сериалы
RCC Hard 11
1-й сезон
Джиянов vs Баталов

RCC Hard 11 (сериал, 2024) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

8.12024, Джиянов vs Баталов
Спортивный, Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Описание - Уральская лига жестких кулачных боев сделает Тюмень центром российских кулаков уже 9 ноября. Во главе турнира бой, о котором фанаты могли только мечтать: чемпион TOP DOG, Олег Фомич сразится с вернувшимся на высокий уровень Гаджи Автоматом. И это не единственный звездный бой в карде. Смотрите феноменальный вечер кулачки от RCC Hard 11!

Жанр
Спортивный
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг