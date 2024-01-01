Маркелов vs Кудин
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RCC HARD 10
1-й сезон
Маркелов vs Кудин

RCC HARD 10 (сериал, 2024) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

8.02024, Маркелов vs Кудин
Спорт, Бокс18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Главный бой юбилейного турнира RCC HARD 10 можно описать с абсолютно любой точки зрения. Кулачный воспитанник RCC HARD Смирнов против чемпиона Hardcore Мазура, битва двух базовых боксеров, агрессия против техники… Как не взгляни, это интересно! А еще нас ждет нереальный состав пар на юбилее RCC HARD – чемпион BKFC из Тайланда Кристан Шрисанг, один из самых ярких уральских кулачников, легенда TOP DOG Данила Гатти Чижов, а также битва чемпиона Азии по боксу Амирова с перспективным Фрольцовым.

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Жанры
Спорт, Бокс

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