RCC HARD 10 (сериал, 2024) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

О сериале
Главный бой юбилейного турнира RCC HARD 10 можно описать с абсолютно любой точки зрения. Кулачный воспитанник RCC HARD Смирнов против чемпиона Hardcore Мазура, битва двух базовых боксеров, агрессия против техники… Как не взгляни, это интересно! А еще нас ждет нереальный состав пар на юбилее RCC HARD – чемпион BKFC из Тайланда Кристан Шрисанг, один из самых ярких уральских кулачников, легенда TOP DOG Данила Гатти Чижов, а также битва чемпиона Азии по боксу Амирова с перспективным Фрольцовым.