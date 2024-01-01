Шайдаров vs Османов
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RCC Grapplers Pro
1-й сезон
Шайдаров vs Османов

RCC Grapplers Pro (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

7.62024, Шайдаров vs Османов
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Смотрите масштабный профессиональный турнир по грэпплингу RCC Grapplers PRO, где избранные спортсмены будут сражаться за денежные призы и звание победителя в нашем прямом эфире. Всего на турнире будут представлены две весовые категории, до 84 кг и до 71 кг.

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