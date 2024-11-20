Смотрите масштабный профессиональный турнир по грэпплингу RCC Grapplers PRO, где избранные спортсмены будут сражаться за денежные призы и звание победителя в нашем прямом эфире. Всего на турнире будут представлены две весовые категории, до 84 кг и до 71 кг.

