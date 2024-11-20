Ибрагимов vs Михайлиди
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RCC Grapplers Pro
1-й сезон
Ибрагимов vs Михайлиди

RCC Grapplers Pro (сериал, 2024) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

7.52024, Ибрагимов vs Михайлиди
Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Смотрите масштабный профессиональный турнир по грэпплингу RCC Grapplers PRO, где избранные спортсмены будут сражаться за денежные призы и звание победителя в нашем прямом эфире. Всего на турнире будут представлены две весовые категории, до 84 кг и до 71 кг.

Жанр
Спортивный
Время
6 мин / 00:06

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