Усубян vs Аскеров
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RCC Fair Fight FC 23
1-й сезон
Усубян vs Аскеров

RCC Fair Fight FC 23 (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

8.72023, Усубян vs Аскеров
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мировые легенды кикбоксинга в Екатеринбурге на 23-м турнире RCC Fair Fight. В главном бою вечера зрители увидели рейтинговый супербой между Джабаром Аскеровым и Мамукой Усубяном.

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Жанр
Спорт
Время
21 мин / 00:21

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