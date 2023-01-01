Смирнов vs Сузано
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RCC Fair Fight FC 23
1-й сезон
Смирнов vs Сузано

RCC Fair Fight FC 23 (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

8.52023, Смирнов vs Сузано
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мировые легенды кикбоксинга в Екатеринбурге на 23-м турнире RCC Fair Fight. В главном бою вечера зрители увидели рейтинговый супербой между Джабаром Аскеровым и Мамукой Усубяном.

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