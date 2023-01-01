Бурматов vs Хамбахадов
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RCC Fair Fight FC 20
1-й сезон
Бурматов vs Хамбахадов

RCC Fair Fight FC 20 (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

7.32023, Бурматов vs Хамбахадов
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

RCC Fair Fight представляет двадцатый юбилейный турнир по кикбоксингу. В главном поединке вечера сошлись Максим Сульгин vs Мухаммед Тачасси за титул чемпиона мира в полусреднем весе.

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Жанр
Спорт
Время
20 мин / 00:20

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