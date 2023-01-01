Козлов vs Альберто
RCC Fair Fight FC 20
Козлов vs Альберто

RCC Fair Fight FC 20 (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

7.42023, Козлов vs Альберто
Спортивный, Спортивный18+

О сериале

RCC Fair Fight представляет двадцатый юбилейный турнир по кикбоксингу. В главном поединке вечера сошлись Максим Сульгин vs Мухаммед Тачасси за титул чемпиона мира в полусреднем весе.

