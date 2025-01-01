RCC 23 (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
2025, Свищев vs Ибраимов
Спортивный18+
Сезоны и серии
- 18+25 мин
RCC 23
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+14 мин
RCC 23
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+17 мин
RCC 23
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+27 мин
RCC 23
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+27 мин
RCC 23
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+29 мин
RCC 23
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+27 мин
RCC 23
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+11 мин
RCC 23
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+17 мин
RCC 23
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+11 мин
RCC 23
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+29 мин
RCC 23
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+15 мин
RCC 23
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+31 мин
RCC 23
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
О сериале
Судьба первого титула чемпиона RCC решится в эпическом реванше на турнире RCC 23: Александр Шлеменкоvs Владислав Ковалев. Это будет реванш, который изменит карьеру обоих: Шторм при победе получает еще один виток развития карьеры, а Белаз докажет, что вышел на качественно новый уровень. Также в карде вас ожидает много громких имен: Магомед Черная Кобра Магомедов, Дмитрий Климов, Ильяс Хамзин, Темирхан Темирханов, Вячеслав Свищев и другие топовые бойцы из России.
