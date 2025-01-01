Джаниев vs Бахмани
RCC 23
1-й сезон
Джаниев vs Бахмани

RCC 23 (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

2025, Джаниев vs Бахмани
Спортивный18+

О сериале

Судьба первого титула чемпиона RCC решится в эпическом реванше на турнире RCC 23: Александр Шлеменкоvs Владислав Ковалев. Это будет реванш, который изменит карьеру обоих: Шторм при победе получает еще один виток развития карьеры, а Белаз докажет, что вышел на качественно новый уровень. Также в карде вас ожидает много громких имен: Магомед Черная Кобра Магомедов, Дмитрий Климов, Ильяс Хамзин, Темирхан Темирханов, Вячеслав Свищев и другие топовые бойцы из России.

