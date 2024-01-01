Рагозин vs Сеферино
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RCC 20
1-й сезон
Рагозин vs Сеферино

RCC 20 (сериал, 2024) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

7.62024, Рагозин vs Сеферино
Спортивный, Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Топовые российские тяжеловесы Иван Штырков и Хадис Ибрагимов стали хедлайнерами турнира RCC 20. Трехраундовый поединок по правилам ММА в весовой категории до 100 кг.
Со-главное событие вечера - финал чемпионского Гран-при RCC Fair Fight. Пояс чемпиона по кикбоксингу в тяжелом весе разыгран впервые, и за право войти в историю RCC поспорят Дмитрий Васенев и Басыр Абакаров!

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Жанр
Спортивный
Время
28 мин / 00:28

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