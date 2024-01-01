Мамедов vs Пятница
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RCC 20
1-й сезон
Мамедов vs Пятница

RCC 20 (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

7.62024, Мамедов vs Пятница
Спортивный, Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Топовые российские тяжеловесы Иван Штырков и Хадис Ибрагимов стали хедлайнерами турнира RCC 20. Трехраундовый поединок по правилам ММА в весовой категории до 100 кг.
Со-главное событие вечера - финал чемпионского Гран-при RCC Fair Fight. Пояс чемпиона по кикбоксингу в тяжелом весе разыгран впервые, и за право войти в историю RCC поспорят Дмитрий Васенев и Басыр Абакаров!

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Жанр
Спортивный
Время
8 мин / 00:08

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