RCC 15 (сериал, 2023) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Главным событием RCC 15 стал бой двух топовых российских бойцов - Ивана Штыркова и Петра Романкевича. Двукратный обладатель Кубка мира по кикбоксингу проверил ударную технику Уральского Халка.



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