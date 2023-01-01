Кузьминых vs Сулимов
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RCC 15
1-й сезон
Кузьминых vs Сулимов

RCC 15 (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

8.52023, Кузьминых vs Сулимов
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Главным событием RCC 15 стал бой двух топовых российских бойцов - Ивана Штыркова и Петра Романкевича. Двукратный обладатель Кубка мира по кикбоксингу проверил ударную технику Уральского Халка.

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