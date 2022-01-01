Нагибин vs Абдулхаликов
Wink
Сериалы
RCC 13
RCC 13
Нагибин vs Абдулхаликов

RCC 13 (сериал, 2022) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

8.52022, Нагибин vs Абдулхаликов
Образовательные, Спортивный18+

Сезоны и серии

RCC 13

О сериале

Главный и долгожданный бой года в российском ММА! Свершилось то, о чём мечтали любители смешнных единоборств - живая легенда Александр Шлеменко и кумир миллионов Магомед Исмаилов сразились за специальный чемпионский пояс организации RCC.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Образовательные
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг