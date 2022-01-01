Исмаилов vs Шлеменко
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RCC 13
RCC 13
Исмаилов vs Шлеменко

RCC 13 (сериал, 2022) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

8.52022, Исмаилов vs Шлеменко
Спорт и здоровье, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

RCC 13

Сюжет

Главный и долгожданный бой года в российском ММА! Свершилось то, о чём мечтали любители смешнных единоборств - живая легенда Александр Шлеменко и кумир миллионов Магомед Исмаилов сразились за специальный чемпионский пояс организации RCC.

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