Развод и месть. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Развод и месть
1-й сезон
3-я серия
2025, After Divorce, The Ex-Husband Regrets Deeply
Драма18+

Развод и месть (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В седьмую годовщину свадьбы президент крупнейшего конгломерата Фан Цин готовилась передать акции мужу Ли Хунвэю. Но в этот день её дочь ложно обвинили в краже, а сама Фан Цин случайно обнаружила измену мужа с популярной инфлюенсер. Та не только назвала жену «третьей лишней», но и помешала ей помочь травмированной дочери. Всё изменилось, когда Фан Цин публично раскрыла свой истинный статус, оставив и любовницу, и мужа в шоковом оцепенении.

Страна
Китай
Жанр
Драма
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг