Развод и месть1-й сезон21-я серия
2025, After Divorce, The Ex-Husband Regrets Deeply
Драма18+
Развод и месть (сериал, 2025) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
В седьмую годовщину свадьбы президент крупнейшего конгломерата Фан Цин готовилась передать акции мужу Ли Хунвэю. Но в этот день её дочь ложно обвинили в краже, а сама Фан Цин случайно обнаружила измену мужа с популярной инфлюенсер. Та не только назвала жену «третьей лишней», но и помешала ей помочь травмированной дочери. Всё изменилось, когда Фан Цин публично раскрыла свой истинный статус, оставив и любовницу, и мужа в шоковом оцепенении.