Развивашки (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Милый и добрый обучающий мультсериал, рассказывающий малышам о предметах, цветах и природных явлениях.

Полюбуйтесь на красивую бабочку, порхающую по полю. Скатайте снежный шар и слепите из него снеговика. Узнайте, зачем нужна теплая одежда и какого цвета бывают разные фрукты и овощи. Сравните божью коровку и настоящую корову и подумайте о разнице большого и маленького. Успокаивающий мультфильм в пастельных тонах приглашает в мир, где все вокруг интересно, а каждое новое открытие сопровождается милыми рисунками и завораживающей анимацией.

Присоединяйтесь к увлекательным урокам вместе с мультфильмом «Развивашки» для детей, смотреть онлайн который можно на Wink.

Россия
Мультсериалы
Full HD
1 мин / 00:01

