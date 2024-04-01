WinkДетямРазвивашки1-й сезон1-я серия
8.82017, Развивашки. Сезон 1. Серия 1
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
Развивашки (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Милый и добрый обучающий мультсериал, рассказывающий малышам о предметах, цветах и природных явлениях.
Полюбуйтесь на красивую бабочку, порхающую по полю. Скатайте снежный шар и слепите из него снеговика. Узнайте, зачем нужна теплая одежда и какого цвета бывают разные фрукты и овощи. Сравните божью коровку и настоящую корову и подумайте о разнице большого и маленького. Успокаивающий мультфильм в пастельных тонах приглашает в мир, где все вокруг интересно, а каждое новое открытие сопровождается милыми рисунками и завораживающей анимацией.
Присоединяйтесь к увлекательным урокам вместе с мультфильмом «Развивашки» для детей, смотреть онлайн который можно на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время1 мин / 00:01
Рейтинг
8.0 КиноПоиск